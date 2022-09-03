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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Selma Kasap   | 03.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için bekliyor, bir gemi ise seyre çıktı.

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