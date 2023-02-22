Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyeti yürüten Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.
Ankara
Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatı üzerine 50 kişilik arama kurtarma ekibi 9 Şubat'ta Türkiye'de deprem bölgelerinde çalışmalara başladı.
Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında 5 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı https://t.co/nqvkE8073r pic.twitter.com/z5KnWxaQN5— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 23, 2023
Tacik arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında 5 kişiyi enkazdan sağ çıkarırken, 217 kişinin ise naaşına ulaştı.
Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayan Tacik arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarca alkışlanarak ülkesine uğurlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.