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Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyeti yürüten Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 22.02.2023
Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Ankara

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatı üzerine 50 kişilik arama kurtarma ekibi 9 Şubat'ta Türkiye'de deprem bölgelerinde çalışmalara başladı.

Tacik arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında 5 kişiyi enkazdan sağ çıkarırken, 217 kişinin ise naaşına ulaştı.

Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayan Tacik arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarca alkışlanarak ülkesine uğurlandı.

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