Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor
Hatay
Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.
Bayramı ülkelerinde geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabahtan itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.
Gümrük girişindeki jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini gerçekleştiriyor.
Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişler 18 Temmuz'da tamamlanacak. Türkiye'ye dönüşler ise 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.