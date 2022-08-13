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Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Temsilcisi Kave Azizi, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’deki varlığının Kürtlerin menfaatine olmadığını belirterek, "Suriye rejiminin rızasıyla ve İran ile anlaşarak bölgede kaldıklarını" söyledi.

Ekip   | 13.08.2022
Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Suriye'de rejim ve terör örgütü YPG/PKK’ya muhalif yapının IKBY Temsilcisi Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusunda ENKS'ye yönelik baskıların devam ettiğini belirtti.

"Onlar (YPG/PKK) bizi meşru görmediği gibi biz de bu sözde yapıyı meşru görmüyoruz." diyen Azizi, Suriye’de YPG/PKK’nın kontrolündeki yerlerde temsilciliklerini izin almadan açtıklarını dile getirdi.

"Defalarca üyelerimizi kaçırdılar ve akıbetlerinden haber alamıyoruz"

Azizi, temsilciliklerini açarken hiçbir güvencelerinin olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini ve çoğu zaman binalarının ateşe verildiğini hatırlatarak, “Defalarca üyelerimizi kaçırdılar ve akıbetlerinden haber alamıyoruz." dedi.

YPG/PKK’nın bölgede kendilerine uyguladığı baskılardan bahseden ENKS yetkilisi, terör örgütünün halkın rahatsızlığını uluslararası kamuoyuna ulaştırmalarına izin vermediğini kaydetti.

Azizi, "Halkın ve gazetecilerin sesi bastırılmıştır. Onlar (YPG/PKK) bize karşı tamamen keyfi muamele ediyorlar ve bağlı oldukları hiçbir yasa yok. Dolayısıyla bizim de orada hiçbir güvencemiz yok." diye konuştu.

YPG/PKK’nın oradaki varlığının Kürtlerin menfaatine olmadığını vurgulayan Azizi, şunları söyledi:

"Onlar Kürtlerin sorunlarını çözmek için bölgeye gelmedi. Programlarında Kürtlere dair bir şey de yok. Onlar silahlı bir örgüt ve Marksist ideolojiye göre hareket ediyorlar. Tek amaçları mazlum halka tasallut etmek ve insanlarımızdan saflarına taze kan savaşçılar götürmek.

ABD, kendi çıkarları için PKK/PYD ile iş yapıyor. İhtiyaç duydukları işleri SDG (YPG/PKK) onlar için yapıyor, bunun karşılığında ABD de PYD'ye silah veriyor. PYD de ABD'nin hizmetinde. Şimdilik iki taraf birbirinden razı."

Onlar (YPG/PKK) şu anda IKBY'nin yok olması için mücadele yürütüyor"

Gençlerin Suriye'yi terk ettiği ve sadece yoksul ve fakir bir kesimin kaldığını belirten Azizi, YPG/PKK’nın acıması ve merhametinin olmadığını, halkın onlardan korktuğunu dile getirdi.

Azizi, "PYD, rejimin rızasıyla ve İran ile anlaşarak bölgede kalıyor. Amaç ise Kürtlerin Suriye devrimine katılmasını ve kendi haklarını savunmalarını engellemek." diye konuştu.

ENKS yetkilisi, sözlerini şöyle tamamladı:

"PKK, Suriye'de halktan sadece fidye ve haraç almıyor, aynı zamanda petrol satıyor ve halkın ziraat ürünlerini cüzi bir fiyata satın alıyor. PKK, Avrupa ve IKBY'den Suriye'ye giden vatandaşlardan fidye ve haraç alıyor.

PKK/PYD, sadece Suriye'de değil hiçbir yerde Kürtlerin sorunlarını çözemez. Onlar (YPG/PKK) şu anda IKBY'nin yok olması için mücadele yürütüyor."

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