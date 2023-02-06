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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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Suriye'de depremde en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Ekip   | 06.02.2023
Suriye'de depremde en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

İdlib

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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