Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız." dedi.
Ankara
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusunda olduklarını söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "(Suriye topraklarındaki işgal) İsrail'e mutlaka uluslararası baskı uygulanması lazım. 1974 sınırlarına dönülmesi lazım." ifadesini kullandı.
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