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Sultangazi'de İSKİ'nin çalışması sırasında yer altındaki elektrik kabloları koptu

Sultangazi'de, İSKİ'nin atık su kanalı onarma çalışmaları sırasında iş makinesinin yer altındaki elektrik kablolarını koparması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

İbrahim Halil Aktürk  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışması sırasında yer altındaki elektrik kabloları koptu

İstanbul

Birinci Cebeci Caddesi'nde, İSKİ ekiplerinin iş makinesiyle çalışması sırasında yer altında bulunan elektrik kabloları koptu.

Kopan kabloların yanması üzerine kısa süreli patlamalar meydana geldi.

Mahallede tedbir amacıyla elektrik kesilirken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

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