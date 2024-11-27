Sultangazi'de İSKİ'nin çalışması sırasında yer altındaki elektrik kabloları koptu
Sultangazi'de, İSKİ'nin atık su kanalı onarma çalışmaları sırasında iş makinesinin yer altındaki elektrik kablolarını koparması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
İstanbul
Birinci Cebeci Caddesi'nde, İSKİ ekiplerinin iş makinesiyle çalışması sırasında yer altında bulunan elektrik kabloları koptu.
Kopan kabloların yanması üzerine kısa süreli patlamalar meydana geldi.
Mahallede tedbir amacıyla elektrik kesilirken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.