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Sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerde artışa gidildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen Sosyal Ekonomik Destek ödemelerinin, yapılan artışla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 29.01.2022
Sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerde artışa gidildi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1084 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 1298 TL'ye, evde bakım yardımının 2 bin 354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1649 TL'ye yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin, yapılan artışla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den 1298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 liradan 865 liraya yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 1819 liradan 2 bin 382 liraya çıktığını açıkladı.

Evde bakım yardımı 2 bin 354 lira oldu

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 TL'ye çıkarıldığını bildirdi. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

Yanık, "Bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1259 TL'den 1649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı." açıklamasını yaptı.

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini belirtti.

Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını da ifade eden Yanık, düşük gelirli vatandaşların bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçladıklarını kaydetti.

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