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Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Fatih Keleş ifade verdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Zeynep Yeşildal  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Fatih Keleş ifade verdi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Fatih Keleş savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Keleş, yaklaşık 1,5 saat süren ifade verme işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz dün ifade vermişti.​​​​​​​

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