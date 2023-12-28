Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşanlara yönelik "Kafes-26" operasyonunda 19 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda bir sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacaklarını vurguladı.
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-26” Operasyonunda “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/ukQdmQjeb3— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'daki 15 adrese eş zamanlı "Kafes-26" operasyonu düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyon kapsamında, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konuldu."
Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.