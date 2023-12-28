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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda “Muhtarlar Toplantısı”nda konuşuyor.
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Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşanlara yönelik "Kafes-26" operasyonunda 19 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda bir sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşanlara yönelik "Kafes-26" operasyonunda 19 kişi yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'daki 15 adrese eş zamanlı "Kafes-26" operasyonu düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyon kapsamında, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konuldu."

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

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