Dolar
43.28
Euro
50.26
Altın
4,604.72
ETH/USDT
3,305.00
BTC/USDT
95,497.00
BIST 100
12,529.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden kurulan "bal tuzağı" yöntemiyle erkekleri dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

Semih Erdoğdu  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "figür operasyonu" düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları erkekleri belirlenen eğlence mekanlarına davet ettikleri, burada mağdurlara fahiş tutarlarda hesap çıkarıldığı belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hesaplara itiraz eden mağdurların tehdit edildiği ve darbedildiği, paraların ise nakit, POS cihazı ya da banka transferi yoluyla tahsil edildiği tespit edildi. Şüphelilerin bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize ettiği belirlenen mekan sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli İstihbarat Akademisi, "Çip Savaşları ve Nadir Toprak Elementleri" başlıklı analiz yayımladı
Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı
Doğuda etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor
İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda artan rolünü değerlendirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı

Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet