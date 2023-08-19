Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,662.40
BTC/USDT
25,982.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Son 2 ayda farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere, yakalandıkları ülkelerden talep edilen 34 firariden 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Son 2 ayda farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30'u kırmızı bülten aracılığıyla, 4'ü doğrudan talep edilen 34 firarinin, son 2 ayda 16 farklı ülkede yakalanmalarının sağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini, 11'nin ise teslimine yönelik çalışmaların Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, açıklamasında, "Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Gaziantep'te çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü
KDK: Önceki kullanıcı kaynaklı kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle ek sefer koydu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır annelerinden ikisinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır annelerinden ikisinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır annelerinden ikisinin daha evladına kavuştuğunu bildirdi

Son 2 ayda farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi

Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan polisi kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet