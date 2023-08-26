SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar
Programlar kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'nda toplanan halk, SOLOTÜRK'ün gösterisini izledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi https://t.co/Qz3iZCJrwP pic.twitter.com/RmO7SwZYLF— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 26, 2023
Yarım saat havada kalan akrobasi timi, daha sonra kent semalarından ayrıldı.
Gösteriyi, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.