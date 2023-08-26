Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimlerinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi." bilgisi paylaşıldı.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan Donanmasına ait F-18 uçakları ve İHK/İMK (İleri Hava Kontrolörü/ İleri Muhabere Kontrolörü) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HsRzAndhSy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2023