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Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimlerinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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