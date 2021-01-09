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Dünya

İsrail'de sıkılaştırılmış karantinaya rağmen Netanyahu karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı

İsrail'de dün ilan edilen sıkılaştırılmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına rağmen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istemek için gösteri düzenledi.

Mustafa Deveci   | 09.01.2021
İsrail'de sıkılaştırılmış karantinaya rağmen Netanyahu karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı

Kudüs

İsrail'de dün ilan edilen sıkılaştırılmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına rağmen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istemek için gösteri düzenledi.

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu karşıtı gösterilerine devam ediyor.

Tel Aviv'den gelen binlerce gösterici, sıkılaştırılmış Kovid-19 karantinasına rağmen Batı Kudüs sokaklarında ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla yürüyerek Başbakanlık rezidansının önüne geldi.

Netanyahu’yu kastederek "Suç Başbakanı" yazılı tişört giyen göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı. "(ABD Başkanı Donald) Trump gitti, sıra (Netanyahu) sende" ve "Git" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Netanyahu karşıtı gösteriler 8 ayı aşkın süredir devam ediyor

Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 29 haftadır devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle dünden itibaren ülke genelinde en az 2 haftalık sıkılaştırılmış karantina kararı alsa da protestolara kısıtlama getirilmemişti.

Protestocular, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun istifasını istiyor.

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