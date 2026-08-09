Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de, merkez üssü Nurdağı olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, meydana gelen deprem sonrasında ekiplerin saha taraması gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun, şu ana kadar önemli herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Ekiplerimiz saha taramalarına devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan depreme ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."