Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda, 34 şüpheli tespit edildiğini, bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, orman yangını soruşturmalarında 9 şüphelinin tutuklandığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda, 34 şüpheli tespit edildiğini, bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yeşil vatanı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ettiklerini ifade etti.

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarının ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını aktaran Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."