Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas
Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzeri kısmen beyaza büründü.
Dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde bekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.