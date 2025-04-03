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Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Serhat Zafer  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzeri kısmen beyaza büründü.

Dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde bekledi.

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