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Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. - VTR
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Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Göksel Cüneyt İğde   | 17.07.2022
Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Sivas

M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı cip ile K.K yönetimindeki 44 FR 242 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu 1. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hasan K, G.S, S.S, D.U, H.K, M.K, İ.N ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.S ve A.K'nin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Numune Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



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