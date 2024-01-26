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Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 20 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı

Halife Yalçınkaya  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenaze için ilimize gelen yolcuları taşıyan İstanbul Kadıköy Belediyesine ait 34 RT 099 plakalı E.P. idaresindeki otobüs, yolun buzlu ve kaygan olması sebebiyle yol kenarına devrilmiştir. Kaza sonucu otobüste bulunan 50 yolcudan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."

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