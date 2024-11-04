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Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun son görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alper Korkmaz  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı

Istanbul

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Ş.E.H'nin şüpheli M.Ö. ile birlikte caddede yürümeleri görülüyor.

Şüphelinin bir süre sonra aynı caddeden tek başına yürüyerek dönmesi görüntülerde yer alıyor.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

Ş.E.H'nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

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