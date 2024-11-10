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Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun katil zanlısıyla karşılaşması kamerada

Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun, katil zanlısıyla karşılaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Erol Değirmenci  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun katil zanlısıyla karşılaşması kamerada

Istanbul

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Ş.E.H'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ş.E.H'nin çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

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Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunun katil zanlısıyla karşılaşması kamerada
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