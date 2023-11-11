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Sırp turist gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Şanlıurfa'ya gezmek için gelen Sırp Corc Nansic, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüm Etgü  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Sırp turist gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Corc Nansic, tarihi ve turistik mekanları gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olarak rivayet edilen makamı gezerken duygulandı.

İslamiyet'e geçmek isteyen Corc Nansic, Dergah Camisi İmamı İbrahim Onat'a Müslüman olmak istediğini söyledi.

Camide kılınan ikindi namazının ardından imam hatibin eşliğinde kelimeişehadet getiren Corc Nansic Müslüman oldu.

Müslüman olduktan sonra yeni ismini henüz belirlemediğini ifade eden Corc Nansic, gerçekleri aradığını ve Şanlıurfa'da gerçekleri bulduğunu belirterek kendisini özgür hissettiğini söyledi.

Dergah Camisi imam hatibi İbrahim Onat ise Nansic'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Cami cemaati törenin ardından Nansic'i tebrik etti.

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