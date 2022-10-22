Şırnak'taki Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Faraşin Yaylası, başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Şırnak
Yaylanın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı görüldü.
Kar yağışıyla beyaza bürünen yaylada besicilik yapanlar yağışa hazırlıksız yakalandıkları için zor durumda kaldı.
Besicilerden Mehmet Sait Aslan, "Kar yağacağını düşünmüyorduk. Bu sene çok erken yağdı. Hayvanlarımızı en kısa sürede ilçeye götüreceğiz." dedi.
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