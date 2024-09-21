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Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ekrem Payan, Halil İbrahim Sincar  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şırnak, Mardin

Merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.

Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kadın öldü 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de yıldırım düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde Şükriye K'nin (35) bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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