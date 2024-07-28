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Silivri'de trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi

Silivri'de bir otomobilin önündeki araca çarparak kaza yapması, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Alparslan Ermiş, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Silivri'de trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi

İstanbul

Semizkumlar mevkisinde dün öğle saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere yöneldikten sonra aniden yola dönüp savruldu.

Önünde seyir halindeki araca çarpan otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana ilerleyerek durabildi.

İki otomobilin hasar gördüğü kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kamera kaydında, kazaya neden olan otomobil sürücünün araçtan çıktıktan sonra, diğer otomobil sürücüsünü kontrol ettiği de görülüyor.

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