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Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Metin Tokgöz, Çiğdem Münibe Alyanak   | 10.09.2022
Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

İSKİ ekiplerinin Çavuş Mahallesi Aslan Sokak'taki atık su kazı çalışması esnasında iş makinesi doğal gaz servis borusunu patlattı.

Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti.

Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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