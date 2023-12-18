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Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla, yasa dışı bahisle, suç gelirleriyle, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarıyla mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce, Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı.

Bu şahıslardan, Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14 il merkezli toplam 20 ilimizde 54 şüpheli, Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında 4 il merkezli toplam 8 ilimizde 48 şüpheli, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında 33 şüpheli, Suç Gelirleriyle Mücadele kapsamında ise Muğla merkezli 3 ilde 9 şüpheli olmak üzere toplamda 144 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"4 meskene, 10 arsaya, 1 özel tekneye, 3 lüks marka araç ve 2 motosiklete, 850 bin dolar değerinde kripto varlığa, 3 kripto varlık soğuk cüzdanına, 4 milyon 210 bin lira, 101 bin 634 dolar ve 101 bin 90 avroya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

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Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

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