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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldü 37 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Hikmet Faruk Başer  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldü 37 kişi yaralandı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Valiliğince kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 04.18’de Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikametinde, bir yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 11’inin tedavisi olay yerinde yapılmış olup hastaneye sevklerine gerek duyulmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kazada yaralanan diğer 26 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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