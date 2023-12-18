Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya gelecek, Başbakan Viktor Orban'ı kabul edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak, Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Kuveyt'e gidecek, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelecek.
(Kuveyt) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu’na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yapacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- YÖK Başkanı Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.
(Nyon/14.00/15.00/16.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlanacak.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu Court Side Lounge’ta gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.
(Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesine Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.