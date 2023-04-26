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Yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 77 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda, 77 kişi gözaltına alındı, aranan 532 kişi yakalandı.

Yusuf Soykan Bal  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 77 kişi gözaltına alındı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde, "yasa dışı bahis" ve "kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik 10 bin 348 ekip, 43 bin 731 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada, yasa dışı bahis oynatan 4 iş yerindeki 39 kişi hakkında adli işlem, 48 kişi hakkında idari işlem uygulanırken 44 kişi gözaltına alındı, aranan 306 kişi yakalandı.

91 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise kontrol edilen 13 bin 900 iş yeri ile deniz araçları ve 284 dernekte 33 kişi gözaltına alındı, aranan 226 kişi yakalandı. 66 kişi hakkında adli işlem, 388 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. 91 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı, 12 iş yeri kapatıldı.

Uygulamalarda 7 bilgisayar, 5 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 34 mermi, 12 kumar/oyun makinesi, iki tombala makinesi, kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar oynanması için materyal ele geçirildi.

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