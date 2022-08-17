'Seyahatsever' projesi kapsamında yurtlarda ücretsiz konaklama süresi 5 güne çıkarıldı
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.
Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5'e çıkardıklarını söyledi.
"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.