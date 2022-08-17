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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique, Viyana’da karşılaşmanın oynanacağı Viola Park’ta düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplıyor.
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'Seyahatsever' projesi kapsamında yurtlarda ücretsiz konaklama süresi 5 güne çıkarıldı

Musa Samur   | 17.08.2022
'Seyahatsever' projesi kapsamında yurtlarda ücretsiz konaklama süresi 5 güne çıkarıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.

Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5'e çıkardıklarını söyledi.

"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.

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