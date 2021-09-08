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Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yataklarının Değerlendirme Toplantısı 6 bakanın katılımıyla yapıldı

Son dönemde meydana gelen sel ve yangın afetlerinin sonuçları ile dere yataklarında ve bundan sonra yaşanabilecek afetler karşısında alınacak önlemler, ilgili 6 bakanın katıldığı toplantıda masaya yatırıldı.

Orhan Onur Gemici   | 08.09.2021
Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yataklarının Değerlendirme Toplantısı 6 bakanın katılımıyla yapıldı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında düzenlenen "Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yataklarının Değerlendirme Toplantısı"na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Bakanlıklara bağlı kurum yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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