Şehitlerimizi uğurluyoruz
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Mürted Hava Üssü'nde askeri tören düzenlendi.
Ankara
#Canlı: Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenleniyor https://t.co/LO8QiOzW4F— AA Canlı (@AACanli) November 14, 2025
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'ndeki askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri kargo uçağımızın kara kutusu bulunmuştur
- Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağının enkazında incelemeler sürdü
- Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
🇹🇷 Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Adli Tıp Kurumuna getirildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 13, 2025
▪️ TSK’ya ait A400M askeri kargo uçağı, şehitleri Tiflis’ten Ankara’ya taşıdı
▪️ Uçak Mürted Hava Meydanı’na indikten sonra naaşlar cenaze… pic.twitter.com/OmmTTGGK7I
