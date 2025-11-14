Dolar
Gündem

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Mürted Hava Üssü'nde askeri tören düzenlendi.

Fatih Gökbulut  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Şehitlerimizi uğurluyoruz Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'ndeki askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

