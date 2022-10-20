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Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 8 Ekim'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Aykut Karadağ   | 20.10.2022
Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Şehit Baybörü için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.

Şehidin eşi İrep, oğlu Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak Karşıyaka Şehitliği'ne götürüldü.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Camideki törenin tamamlanmasının ardından Bakan Soylu, şehit annesinin elini öperek acılı anneyi teselli etti.

İl dışı görevine gidiyorlardı

İl dışı göreve giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet 8 Ekim'de Havran Büyükdere Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı. Sürücü Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralanmıştı.

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