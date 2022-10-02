Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,294.60
BTC/USDT
19,145.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Ekber Türkoğlu, Hüseyin Daylak   | 02.10.2022
Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Suriye'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın naaşı, Gaziantep'ten askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Burada uçaktan alınan şehidin Türk barağına sarılı tabutu, polislerin omuzlarında taşınarak Tokat Belediyesine ait cenaze aracına götürüldü, ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi, bir süre sonra morgdan alınarak anne Perihan Tekin'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi ve helallik alındı.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana konuldu.

Şehidin naaşı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
AFAD, Ardahan'daki depremin ardından iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi
Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılışını gerçekleştirdi

Benzer haberler

Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Çalışgan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Tokat'ta kaybolan ve iz takip köpeği "Talan"ın bulduğu yaşlı adamı Mehmetçik sırtında taşıdı

Tokat'ta kaybolan ve iz takip köpeği "Talan"ın bulduğu yaşlı adamı Mehmetçik sırtında taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet