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Şehit güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın cenazesi Uludere ilçesinin Uzungeçit beldesinde toprağa verildi.

Ekrem Payan, Ayhan Babat  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Şehit güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, katafalka konuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.

Şehit Yıldırım için Uzungeçit beldesi meydanında da bir tören yapıldı.

Kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi beldedeki asri mezarlıkta defnedildi.


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