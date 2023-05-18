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Seçmen bilgi kağıtları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yeniden dağıtılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

İsmet Karakaş  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Seçmen bilgi kağıtları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yeniden dağıtılacak

Ankara

Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

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Seçmen bilgi kağıtları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yeniden dağıtılacak
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