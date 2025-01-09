Şarkıcı Edip Akbayram iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı
Şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi yapan ekipler, Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.