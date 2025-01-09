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Şarkıcı Edip Akbayram iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

Şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Hatipoğlu, Hikmet Faruk Başer  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Şarkıcı Edip Akbayram iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan ekipler, Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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