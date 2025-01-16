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Sarıyer'de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Hamdi Dindirek  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Sarıyer'de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

İstanbul

Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki 34 TP 6193 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.

Sürücü otobüsteki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken zaman zaman küçüp çaplı patlamalar yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İETT'nin yol yardım ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İETT otobüsü, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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