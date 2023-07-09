Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı
Sakarya'da yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su, maksimum seviye olan 32,20 metreyi aştı.
Sakarya
Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göldeki su seviyesi, bugün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü.
Gölün etrafında taşkın yaşanmasını engellemek amacıyla fazla suyun Çark Deresi'ne aktarılması için tahliye kapakları açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.