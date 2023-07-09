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Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı

Sakarya'da yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su, maksimum seviye olan 32,20 metreyi aştı.

Ömer Faruk Cebeci  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı

Sakarya

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göldeki su seviyesi, bugün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü.

Gölün etrafında taşkın yaşanmasını engellemek amacıyla fazla suyun Çark Deresi'ne aktarılması için tahliye kapakları açıldı.

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