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Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Cebrail Caymaz  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu

Şanlıurfa

Kentte sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplanırken hava kalitesinde de düşüş yaşandı.

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