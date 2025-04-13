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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Cebrail Caymaz  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Fotoğraf: Cebrail Caymaz - AA

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya (27), dün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda karşı tarafa kaçmaya çalışan Özkaya'ya, K.A yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özkaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Aile sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

Anne Emine Özkaya, burada gazetecilere, yaptığı açıklamada ciğerinin yandığını söyledi.

Kızının öğretmen olmak istediğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Benim ciğerim yandı. Kızımın sadece bir sınavı kalmıştı, bir sınav için gelmişti. Sahipsiz köpekler konusunda bu bir-iki değil ki. Haberlerde görüyorsunuz. Rica ediyorum, başka anneler yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Bu şehirler sahipsiz mi? Niye böyle? Üniversitelerde çok köpek var. Neden üniversiteye ve boş arazilere bırakıyorlar? Geçen sene de Afyon'da öbür kızıma saldırdılar. Sadece o korku ona yetiyordu."

Baba Cemil Özkaya ise sahipsiz köpekler yüzünden kimilerinin araçların altında kaldığını, kimilerinin ise yaralandığını vurgulayarak, sahipsiz köpeklerin toplatılması gerektiğini dile getirdi.

Özkaya'nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül de otobüsten indikten sonra köpeklerin saldırısına uğradıklarını ifade ederek, "Otobüsten inince köpekler saldırdı. Biz başka tarafa koştuk, o yola çıktı. Tekrar yanımıza gelmeye çalıştığında da araç çarptı." dedi.

Özkaya'nın cenazesinin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Özkaya'nın son anları güvenlik kamerasında

Sevda Özkaya'nın kazadan hemen önce arkadaşlarıyla otobüsten inme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Özkaya'nın, arkadaşlarıyla otobüsten inmesi ve bir süre yürümesi ile kaza sonrası çevredekilerin olay yerine koşma anı yer alıyor.

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