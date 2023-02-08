Dolar
18.84
Euro
20.21
Altın
1,877.15
ETH/USDT
1,675.50
BTC/USDT
23,234.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'ya geldi.

Sinan Özmüş   | 08.02.2023
Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

Antalya

Şanlıurfa ve Adana'dan kalkan iki uçakla Antalya Havalimanı'na gelen depremzedeler, burada yakınları tarafından karşılandı.

Yakınlarına sarılan bazı depremzedelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Yeni doğum yapan kızına yardımcı olmak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gittiğini belirten Medine Güler (70), deprem anında bir apartmanın 12'nci katındaki dairede olduklarını söyledi.

Depremde evlerinin yıkılmadığını ancak zarar gördüğünü ifade eden Güler, sonrasında açık alandaki otomobilde kaldıklarını anlattı.

Güler, depremzedeler için ücretsiz uçak tahsis edilmesiyle kızı ve 5 günlük torunuyla Antalya'ya geldiklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi
Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı

Benzer haberler

Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı

Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı

Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi

Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet