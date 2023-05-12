Sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtıldı
İl Seçim Kurullarınca, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbalarının teslimi yapılıyor.
Ankara
Yüksek Seçim Kurulunun, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşti.
Edirne Adliyesi Konferans Salonu'ndaki eğitimlerin tamamlanması sonrası adliye kütüphanesinde sandık kurulu başkanlarına, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi, bulunan torbalar verildi.
Gaziantep
Gaziantep'te Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak sandık mühürleri, mum, görme engelliler için rehber karton, oy pusulası, zarf, kalem, seçmen listesi ve oy çuvallarını bağlamak üzere ip gibi malzemeleri almak isteyen sandık kurulu başkanları, Gaziantep Adliyesine geldi.
Burada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilçe başkanlığı yetkilileri eşliğinde malzemeleri alan sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli olduğu bölgelere doğru yola çıktı.
Adıyaman
Adıyaman'da ise YSK yetkilileri, güvenlik önlemleri eşliğinde ve belediye ekiplerinin yardımlarıyla seçimdeki oylama sürecinde kullanılacak malzemeleri ilçelere sevk ediyor.
Aksaray
Aksaray Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kuruluna gelen sandık başkanlarına, oy pusulaları ve mühürlerin bulunduğu malzemeler imza karşılığında teslim edildi.
Sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli oldukları bölgelere doğru yola çıktı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Karaman Mahallesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gelen sandık başkanları da seçimdeki oylama sürecinde kullanılacak malzemeleri teslim alarak görevli bulundukları bölgeye götürüyor.
Aydın
İl Seçim Kurulu tarafından Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seçim görevlilerine eğitim verilmesinin ardından seçim malzemelerinin bulunduğu torbalar sandık kurulu başkanlarına teslim edilmeye başlandı.
Sandık kurulu başkanları, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu ve sandık seçmen listesinin bulunduğu torbaları kontrol ederek teslim aldı.
Kentte 2 bin 731 bin sandıkta 876 bin 572 seçmen oy kullanacak.
İzmir
İzmir'de de il ve ilçe merkezleri dışındaki köy ve mahallelerde görev yapacak seçim görevlilerinin eğitim süreci devam ediyor.
Kemalpaşa ilçesindeki Dere Tesisleri'nde sandık kurulu başkan ve memurlarına verilen eğitimde yaklaşık 500 katılımcıya seçmen kimlik tespiti, oy kullandırma işlemleri ve engellilere yönelik işlemler anlatıldı.
Kentte il ve ilçe merkezi dışındaki mahalleler için seçim torbalarının bugünden itibaren, merkez mahalleler için ise 14 Mayıs Pazar günü sabah 05.00'de verilmeye başlanacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.