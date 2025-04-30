Dolar
38.50
Euro
43.96
Altın
3,304.71
ETH/USDT
1,804.70
BTC/USDT
94,809.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sancaktepe’deki iş yerinde çıkan yangına müdahale sürüyor
logo
Gündem

Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Zeynep Rakipoğlu, Mücahit Türetken  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

İstanbul

Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak'ta 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Uraloğlu: Hatlarımız, tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Ganesha ile görüştü
Ankara'da terör örgütü soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Benzer haberler

Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Bakan Göktaş'tan, Fransa'daki yangında 3 çocuğunu kaybeden Türk aileye başsağlığı telefonu

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında anneyle ilgili iddianame tamamlandı

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında anneyle ilgili iddianame tamamlandı
Muğla'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet