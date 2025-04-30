Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul
Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak'ta 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.