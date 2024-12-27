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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 personel istihdam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Mertkan Oruç  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 personel istihdam edecek

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bakanlığın merkez teşkilatında sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, bilgisayar mühendisliği bölümünden 4, endüstri mühendisliğinden 8, elektronik mühendisliğinden 1, makine mühendisliğinden 1, istatistik bölümünden 1, şehir ve bölge planlama bölümünden de 1 olmak üzere 16 personel istihdam edilecek.

Adaylar, 13-27 Ocak 2025 döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Ankara'da yapılacak sınavın tarihi, yeri ve saati daha sonra Bakanlığın internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.

3 AB uzman yardımcısı alınacak

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alımı da gerçekleştirilecek.

Söz konusu kadrolara hukuk bölümünde 1, iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden ise 2 personel istihdam edilecek.

Başvurular 31 Ocak 2025'te başlayıp 17 Şubat 2025'e kadar sürecek. Adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı Ankara'da yapılacak. Sınav tarihi daha sonra Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

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