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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Mustafa Ünal Uysal, Salim Taş  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Hatay

Bakan Kacır, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantısının ardından Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Görüştüğü esnafın talep ve önerilerini dinleyen Kacır, kentte yapılan ve gerçekleştirilecek çalışmalar ile destekleri anlattı.

Bakan Kacır'a programında Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Kemal Karahan ve Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da eşlik etti.

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