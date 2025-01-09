Dolar
35.35
Euro
36.51
Altın
2,671.07
ETH/USDT
3,297.20
BTC/USDT
93,530.00
BIST 100
9,953.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep olarak Emevi Camisi'nin halılarını yapmaya talip olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık. Şam Emevi Camisi'nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb'imize şükürler olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz
Şarkıcı Edip Akbayram iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı
Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

Benzer haberler

Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

Gaziantep'te 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı

Borofen maddesiyle antibakteriyel ve antiviral kumaş üretildi

Ebeveynlere ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrısı

Ebeveynlere ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrısı
Türkiye'de en fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten

Türkiye'de en fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten
Doğudaki ihracatçılar ihalesi yapılan "Amanos Tüneli Projesi"ni bekliyor

Doğudaki ihracatçılar ihalesi yapılan "Amanos Tüneli Projesi"ni bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet