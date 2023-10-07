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Saldırdığı yaşlı kadının bacağının kesilmesine neden olan Pitbull'un sahiplerine dava

Üsküdar'da, geçen yıl evinin önünde yürüyüş yapan 83 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırarak bacağının kesilmesine sebep olan Pitbull cinsi köpeğin 3 sahibi hakkında, tedbir almayarak müştekinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle dava açıldı.

Hasan Hüseyin Kul  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Saldırdığı yaşlı kadının bacağının kesilmesine neden olan Pitbull'un sahiplerine dava

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yücel Ata'nın, 18 Eylül 2022'de Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önünde yürüyüş yaptığı sırada "yasaklı ırk" olarak tabir edilen Pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu bir bacağını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların gözetiminde olan köpeğin evinin sokağında yürüdüğü sırada Yücel Ata'ya saldırdığı anlatıldı.

Yücel Ata'nın bu saldırı nedeniyle yaralandığı bilgisi verilen iddianamede, alınan doktor raporuna göre müştekinin yaralanmasının basit şekilde iyileşmeyecek derecede ve vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde olduğu belirtildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre, sanıkların müşteki Ata'nın yaralanmasında kusurlu olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi

Sanıkların, koruyucu ve önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilen iddianamede, bu şekilde üzerlerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, müşteki Ata'nın köpeğin saldırısı sonucunda yaralanması nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Sanıkların eyleminin uzlaşma kapsamında olması nedeniyle uzlaşma önerisinde bulunulduğu aktarılan iddianamede, ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmedikleri bilgisi verildi.

İddianamede, bu kapsamda köpeğin sahipleri olan Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat'ın, "vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4,5'ar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Saldırdığı yaşlı kadının bacağının kesilmesine neden olan Pitbull'un sahiplerine dava
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